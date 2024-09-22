جفاف شديد يهدد حيوانات الأمازون.. نفوق آلاف الأسماك والدلافين مهددة بالانقراض

فاطمة شوقى

تعانى منطقة الأمازون من موجة جفاف غير مسبوقة، خاصة فى المنطقة البرازيلية، بسبب انسحار المياه فى بحيرة الأمازون، وهددت المئات من الحيوانات خاصة الأسماك التى نفقت، وأيضا الدلافين التى أصبحت معرضة لخطر الإنقراض بسبب نفوقها المستمر.



وانتشل الباحثون دلافين صغيرة، بعد نفوقها مع انخفاض مستوى البحيرة، ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجتينية ، فإن الجفاف الذي حدث العام الماضي، نفق أكثر من 200 من دلافين المياه العذبة المهددة بالانقراض في بحيرة تيفي بسبب درجات حرارة المياه المرتفعة. وقالت الخبيرة ميريام مارمونتيل ، "لقد وجدنا العديد من الحيوانات الميتة : "لقد وجدنا في الأسبوع الماضي ما معدله دلافين في اليوم".



دولفين



مع جفاف فروع الأنهار الرئيسية في حوض الأمازون في موجة الجفاف الحرجة هذا العام، تقلصت البحيرة المتصلة بنهر سوليمو، مما ترك مساحة أقل للدلافين في بيئتها المفضلة.

وليست أنواع الدلافين وحدها هي التي تعاني، ولكن تقطعت السبل بالمجتمعات المحلية الواقعة على ضفاف النهر عبر نهر الأمازون بسبب نقص وسائل النقل في المياه الضحلة للغاية بحيث لا يمكن للقوارب أن تتواجد فيها، وأصبحت مراكبهم الآن على أرض جافة.



حتى المنازل المبنية على ركائز متينة تقع الآن على مسافة كبيرة من ضفة النهر. وقال فرانسيسكو ألفارو سانتوس، أحد سكان بحيرة تيفي، إن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مركبه العائم من الماء.



كما تسبب الجفاف في منطقة الأمازون ودرجات الحرارة القياسية في نفوق أطنان من الأسماك في البرازيل، وظهر الآلاف وهم يطفوون في بحيرات محمية بحيرة بيرانا ، في ماناكابورو، وهي بلدية تقع على ضفاف نهر الأمازون وتبعد حوالي 84 كيلومترا عن ماناوس. تتعفن الأسماك ببطء وتجذب مئات من طيور مالك الحزين والبط التي تتغذى على بقاياها.



اسماك نافقة 1



تمت مناقشة الجفاف الحالي في منطقة الأمازون، وهو أحد أخطر موجات الجفاف في السنوات الأخيرة، في اجتماع عقد بين الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، وحاكم ولاية أمازوناس، ويلسون ليما.



ووفقا للدفاع المدني في الأمازون، فإن حوالي 80 ألف شخص تضرروا من الجفاف، الذي من المتوقع أن يكون أكثر حدة وأطول أمدا هذا العام لأن ظاهرة النينيو تمنع تشكل السحب في المنطقة.



على الرغم من العيش في وسط أحد أكبر احتياطيات المياه العذبة في العالم، يعتمد سكان ماناكابورو على مياه الشرب التي يرسلها الدفاع المدني في صهاريج لإرواء عطشهم.

كما أدى الجفاف إلى عزل 24 بلدية لأن انخفاض منسوب الأنهار جعل من المستحيل وصول القوارب، وهي وسيلة النقل الوحيدة في المناطق التي لا توجد بها طرق أو مهابط.



دولفين نافق



ووفقا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet)، وصلت موازين الحرارة في ماناوس إلى 38.7 درجة مئوية، مما يجعل المدينة أكثر الأيام حرارة خلال العام، بينما وصلت درجة الحرارة في ماناكابورو إلى 39.1 درجة مئوية.



تم تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ ماناوس، حيث بلغت 39.0 درجة مئوية، في أغسطس 2015، ولكن من المتوقع أن يتم تجاوز هذا المستوى هذا العام.



نفوق الاسماك



وتسبب ارتفاع درجة الحرارة في انخفاض نسبة الرطوبة النسبية للهواء في ماناوس إلى 39%، وهو أقل بكثير من المستوى المثالي الذي يتراوح بين 60% و80% الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.