جامعة طنطا تواصل إطلاق قوافلها التنموية ضمن مبادرة "بداية" لخدمة المجتمع

الغربية مصطفى عادل

واصلت جامعة طنطا اطلاق قوافلها التنموية الشاملة، ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتنسيق مع الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ومؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأطلقت اليوم قافلة في قرية أكوا الحصة ومؤسسة الفلك بمركز كفر الزيات، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة كريمان السودانى وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القافلة زيارة مؤسسة الفلك لابطال متلازمة داون، حيث تم تقديم خدمات طبية في علاج الأسنان. لأطفال مؤسسة الفلك.

كما شهدت القافلة بقرية أكوا الحصة توقيع الكشف الطبي على 1041 من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 69 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج، واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لـ 100 مواطن، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3218 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 75 في جراحة المخ والاعصاب، 82 في طب الأطفال، 111 بجراحة العظام، و96 في الأمراض الجلدية، و85 بأمراض الباطنة، و34 بعيادة جراحة المسالك البولية، و89 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و33 بعيادة الجراحة العامة، و32 بعيادة الأمراض الصدرية، و26 بالنفسية والعصبية، و122 بعيادة طب وجراحة العيون، و21 بعيادة القلب والأوعية، و150 بعيادة المبادرات، و46 بعيادة التحاليل، 30 بعيادة النساء، و9 بعيادة الأسنان.

كما تم تحويل 69 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية بواقع 6 مخ وأعصاب، 2 أطفال، 14 عظام، و3 جلدية، و6 قسم الباطنة، و5 مسالك بولية، و4 أنف وأذن وحنجرة، و6 بقسم الجراحة العامة، و1 بقسم الأمراض الصدرية، و4 بقسم النفسية والعصبية، و14 بقسم طب وجراحة العيون، و4 بقسم القلب والأوعية الدموية.

وخلال الأنشطة التوعوية والإرشادية قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات لأهالي القرية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعوامل الخطر وعلامات وجود تغيرات غير طبيعية وتدريبهم على خطوات الفحص الذاتي، إضافةً إلى تثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، ومضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.