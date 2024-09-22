جامعة القاهرة تحصد العديد من الجوائز فى مسابقة قادة الأنشطة الطلابية

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فوز طلاب جامعة القاهرة في مسابقة "قادة الأنشطة الطلابية" التي نظمتها مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري"، حيث حصد طلاب الجامعة مراكز متقدمة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وفي مجال التصنيع والتصميم.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بأداء الفرق المشاركة من الجامعة، وهنأ الفائزين بتميزهم في مسابقة قادة الأنشطة الطلابية، معربًا عن سعادته بمشاركتهم وحصولهم على عدد من جوائزها مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز المهارات والقدرات الطلابية في مختلف المجالات.

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة ضمن مشاركة 48 جامعة مصرية، حيث تنافست فرق الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، وتمت تصفية مشاريعها من 611 نشاطًا طلابيًا إلى 100 نشاط في 6 مجالات مختلفة، وهي: (التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان، الطب والصحة العامة، التكنولوجيا والابتكار، التصنيع والتصميم، نماذج المحاكاة، البيئة والتكنولوجيا الخضراء)، وقد استفاد من هذه الأنشطة نحو 420 ألف طالب وطالبة.

وشهد ختام فعاليات مسابقة "قادة الأنشطة الطلابية" والتي أقيمت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عدد من الشخصيات البارزة، على رأسها الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ومؤسسة شباب القادة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جدير بالذكر، أن برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" يساهم في تطوير مشاريع الطلاب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في بناء الإنسان المصري، كما يدعم البرنامج أنشطة الطلاب لتقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، ويعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.