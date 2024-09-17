الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمر الجامعات الرقمية فى العالم العربى 2024

محمد صبحى

افتتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم في حرمها الجامعي بالقاهرة الجديدة مؤتمر "الجامعات الرقمية في العالم العربي 2024"، والذي يستمر حتى 18 سبتمبر 2024، يقام المؤتمر، الذي يحمل عنوان "الابتكار من أجل التعليم العالي الرقمي المستدام"، بالتعاون مع مؤسسة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية.

يتناول المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي في التعليم العالي ويستكشف الاعتبارات الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالإتاحة، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في مصر، حيث تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر من 300 ممثل من قادة التعليم العالي من أكثر من 24 دولة من أربع قارات، بما في ذلك 150 من القيادات الجامعية، وقيادات الصناعة والأعمال والباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

يجمع الحدث أكثر من 60 متحدثًا يشاركون في مناقشات متعمقة، ويتبادلون المعرفة، ويحللون دراسات حالة قائمة على البيانات حول تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة في التعليم العالي. تشمل المناقشات كيف يمكن للتحول الرقمي دعم الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القيادات الجامعية في قيادة وإدارة التحول الرقمي للجامعات، ونموذج التعلم المُدمج الأمثل لتحقيق التوازن الصحيح بين التعلم وإمكانية الوصول للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعات الطلاب من الجامعات الرقمية، وجودة التعلم عبر الإنترنت، وتطوير مهارات الطلاب لضمان محو الأمية الرقمية، والإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم العالى، والنزاهة الأكاديمية فى عصر الذكاء الاصطناعى، ومستقبل العمل فى ضوء التحول الرقمي والنظم القائمة والمستقبلية لاعتماد الدورات الجامعية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تأتى استضافة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمؤتمر الجامعات الرقمية فى العالم العربي 2024 تأكيداً لالتزامها بتطوير التعليم العالي وتعزيز النقاش حول التحول الرقمي في قطاع التعليم. وبهذه المناسبة عبر الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته بتنظيم واستضافة هذا المؤتمر الهام في الجامعة. "تتمثل رؤيتنا في تعزيز هذا النقاش الهام حول إمكانات وتحديات التحول الرقمي في التعليم العالي في منطقتنا، ونقل هذه المناقشات الجوهرية إلى مصر وشمال إفريقيا." وأضاف دلّال أن تعاون الجامعة مع مؤسسة تايمز للتعليم العالي وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية يُعبّر عن التزام الجامعة بإقامة شراكات مؤثرة.



وأوضح دلاّل أيضاً أن مناقشات المؤتمر تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات للتحول الرقمي في التعليم العالي حيث تتسم بالشمول والكفاءة والتأثير وتراعي السياقات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف: "يجب أن ننتقي مبادرات التحول الرقمي التي تتمشى مع السياقات الخاصة بمنطقتنا، والتي تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية وبيئية متزايدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن التفاوت الكبير في الدخل والقدرة على الوصول إلى الموارد".



وأعربت شارلوت كولز، مديرة الشراكات والفعاليات المشتركة بمؤسسة تايمز للتعليم العالي عن سعادتها بالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمؤسسة في استضافة هذا الحدث لأول مرة قائلةً ""يهدف مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي إلى عرض الابتكار في التعليم وتقديم أمثلة عملية للتحول الرقمي من جميع أنحاء المنطقة. لقد كان من دواعي سرورنا أن نستضيف هذا الحدث بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، المؤسسة الرائدة في قيادة التغيير وتمكين الجيل القادم من الدارسين".



يستقطب المؤتمر متحدثين وحضور من العديد من أبرز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والوزارات والهيئات، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة عجمان، وجامعة الأخوين في إفران، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأردن، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وجامعة إكستر، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة اللبنانية الأمريكية، وكلية التربية الدنماركية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومؤسسة تايمز للتعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، واتحاد الجامعات العربية، والمجلس الثقافي البريطاني، وماكميلان ليرنينج، ومؤسسة عبد الله الغرير، والعديد من المؤسسات الأخرى.