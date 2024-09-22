تفاصيل حريق عقار بولاق الدكرور.. بدأ فى محل وامتد لشقة سكنية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل به حريق، بمنطقة كفر طهرمس، في بولاق الدكرور، وتبين أن الحريق اندلع بمحل منظفات أسفل العقار، وامتد لشقة سكنية أخرى، دون إصابات.

وأعد رجال المباحث تقريرا لحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، في اشتعال النيران، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لنجدة الجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة كفر طهرمس، ببولاق الدكرور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

