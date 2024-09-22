تغيب مجدى شطة عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة مخدر الآيس

كتب ـ عبد الله محمود

تغيب مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، عن حضور أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه وآخر بحيازتهما للمواد المخدرة "الآيس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وآخر، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما وإحالتهما إلى المحاكمة.