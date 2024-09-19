صحة سوهاج: وكيل المديرية يتفقد الإدارة الصحية بالمراغة تمهيداً لنقل الخدمة الطبية العلاجية

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أيمن مكرم، وكيل مديرية الصحة بسوهاج ، الإدارة الصحية بالمراغة في خطوة تمهيدية لنقل الخدمات الطبية العلاجية إليها، لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى المراغة المركزي جاءت هذه الزيارة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

أجرى الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية، هذه الزيارة برفقة عدد من المسؤولين، منهم الدكتور مصطفى محمد مصطفى، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عاطف المشنب، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمهندس على عبد الرحمن، مدير الإدارة الهندسية، محمد العبد، مدير إدارة خدمة المواطنين، والدكتورة أيه بدوي، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، بحضور شريف السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، والدكتور الفولي علي، مدير الإدارة الصحية بالمراغة.

خلال اجتماعه مع الأطراف المعنية بعد الزيارة، شدد الدكتور مكرم على ضرورة وضع جدول زمني محدد لعملية نقل الخدمات العلاجية إلى مبنى الإدارة الصحية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بهذا الجدول لضمان تقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن لأهالي مركز ومدينة المراغة. كما أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه مستشفى المراغة المركزي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تستقبل المستشفى آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية