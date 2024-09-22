اليوم السابع
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تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس لدور أكتوبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:24 م
تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس لدور أكتوبر مجدى شطة
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الايس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، لليوم الثالث من دور أكتوبر.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط  بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 







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