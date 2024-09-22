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بسبب علم فلسطين.. قوات ألمانية تطارد طفلا وتعتقله في شوارع برلين.. فيديو

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:36 م
بسبب علم فلسطين.. قوات ألمانية تطارد طفلا وتعتقله في شوارع برلين.. فيديو اعتقال طفل في المانيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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هاجمت الشرطة الألمانية، طفلا يحمل علم فلسطين بطريقة وحشية وقامت باعتقاله بعد وقت قصير من مطاردته في شوارع العاصمة برلين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا للحظات من المطاردة حيث بدأ على الطفل الذهول وهو يُقتاد على أيدي عدد كبير من أفراد شرطة مكافحة الشغب على خلفية قيامه باحتجاج مؤيد لفلسطين حاملا العلم الفلسطينى في العاصمة الألمانية .

وتشهد العاصمة الألمانية برلين من حين لأخر، مظاهرات تنظيمها مجموعات مناصرة لفلسطين، انتقدت تمويل ألمانيا لإسرائيل في قصف غزة، ويطالب المتظاهرون في الوقت ذاته بإنهاء الاحتلال باعتبار ذلك الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

كما تشهد مدن أوروبية عدة سلسلة من المظاهرات والاعتصامات نظمها معارضون لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حربا برية وبحرية وجوية على قطاع غزة الفلسطيني منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، والإصابات إلى 95,818 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان.







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