توقعات بتنظيم مظاهرات للإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن من غزة

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من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل في وقت لاحق اليوم"السبت"،للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس في غزة، وسط مخاوف من أن قضيتهم قد تنسى مع تحول إسرائيل اهتمامها بشكل متزايد من غزة إلى القتال مع حزب الله في لبنان.



وكان من المقرر أن تُعقد المظاهرة الرئيسية تحت شعار "لن نتخلى عنهم" في شارع بيجن بتل أبيب، خارج مقر الجيش الإسرائيلي -وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وسيتم تنظيم احتجاجات أخرى في عشرات المدن والمواقع،بما في ذلك في ساحة باريس في القدس بالقرب من مقر رئيس الوزراء وفي تقاطع شاير هنيجف في الجنوب.