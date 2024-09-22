اليوم السابع
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بالجبة والقفطان.. طلاب الأزهر بالقليوبية يبدأون عامهم الدراسى "صور"

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:39 ص
بالجبة والقفطان.. طلاب الأزهر بالقليوبية يبدأون عامهم الدراسى "صور" طلاب الأزهر
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، انتظام اليوم الدراسي الأول بجميع المعاهد الأزهرية علي مستوى المحافظة، حيث حري استقبال الطلاب والتأكيد علي الالتزام بالزي الأزهري المكون من الجبة والقفطان والعمامة، تأكيدا علي هيبة ووقار الأزهر الشريف وطلابه.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، أنه يبلغ عدد المعاهد الأزهرية علي مستوى المحافظة 430 معهد، مقسمين على 7 إدارات تعليمية (بنها - طوخ - شبين القناطر - كفر شكر - قليوب - القناطر الخيرية- الخانكة)، مقيد بها 120 ألف طالب وطالبة، بمراحل التعليم المختلفة (رياض أطفال - ابتدائي - إعدادي - ثانوى - نوعى عادى -  نموذجى - بنين وفتيات).

وتابع "خضر"، أنه المعاهد الأزهرية تشهد بداية قوية وحضور مشرف للمعاهد، وتتم المتابعة والزيارات الميدانية من جانب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وكل قيادات المنطقة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم وإشراف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بقطاع المعاهد.

وحضر طابور الصباح وألقى كلمة قدم خلالها التهنئة للتلاميذ والمعلمين بالعام الدراسى الجديد وبين مشاركة الأزهر الشريف وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان وحذر من التقصير أو التهاون وطالب الجميع بضرورة التكاتف والتعاون من أجل انتظام العملية التعليمية وطالب الجميع بتنفيذ التعليمات والتوجيهات وضبط الأعمال.

أول أيام الدراسة بأزهر القليوبية
أول أيام الدراسة بأزهر القليوبية

 

تلاميذ الأزهر
تلاميذ الأزهر

 

طابور أول يوم دراسة بالمعاهد الأزهرية فى القليوبية
طابور أول يوم دراسة بالمعاهد الأزهرية فى القليوبية

 

طالب أزهري
طالب أزهري

 

طلاب الأزهر بالقليوبية يبدأون عامهم الدراسي
طلاب الأزهر بالقليوبية يبدأون عامهم الدراسي

 

طلاب الأزهر فى القليوبية يبدأون عامهم الدراسي
طلاب الأزهر فى القليوبية يبدأون عامهم الدراسي

 

طلاب الأزهر في القليوبية
طلاب الأزهر في القليوبية

 

معهد أزهرى فى القليوبية
معهد أزهرى فى القليوبية

 

 






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