انطلاق ندوات التوعية الصحية في مدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت مديرية الصحة بشمال سيناء، ممثلة في إدارة التثقيف والإعلام الصحي، سلسلة من ندوات التوعية الصحية في مدارس المحافظة، ضمن مبادرة "بداية" للعام الدراسي تحت رعاية مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تهدف الندوات إلى توعية الطلاب بخطورة التدخين وأضراره الصحية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وفي إطار هذه المبادرة، أوضح فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، أن الندوات تركز بشكل أساسي على المدارس الثانوية لتوعية الشباب والمراهقين بخطورة التدخين وتحذيرهم من آثاره السلبية.

وأشار إلى أن التدخين يُعد بوابة رئيسية للإدمان، وأنه المسؤول الأول عن إصابة الملايين بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، وتلف الأعصاب، والسكتات الدماغية. خلال ندوة صباح اليوم التي عُقدت في مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية، أشار فتحي عثمان إلى أن سيجارة واحدة قد تكون كافية لإحداث إدمان على التبغ، محذرًا الطلاب من الوقوع في فخ التدخين.

وبيّن أن التدخين يؤدي إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا حول العالم، وأنه يشكل السبب الرئيسي للإصابة بالعديد من أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

وتحدث عثمان عن مخاطر التدخين السلبي، مشيرًا إلى أن غير المدخنين الذين يتعرضون لدخان السجائر يواجهون نفس المخاطر الصحية تقريبًا.

وأكد أن التدخين يُضعف الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك عدوى كوفيد-19.

وأشار عثمان إلى أن نسبة الإقلاع عن التدخين لا تتجاوز 15% من المدخنين، مما يبرز صعوبة التخلص من هذا الإدمان.

واختتم حديثه بدعوة المدخنين للتوقف عن التدخين حفاظًا على صحتهم وصحة من حولهم، مشددًا على أن قول "لا للتدخين" هو الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل. تأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتقديم بيئة صحية للطلاب، ولتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والابتعاد عن العادات الضارة.



المشاركون فى المبادرة



طلاب المدارس