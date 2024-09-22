انتهاء شهر عسل حكومة العمال.. استطلاع: تراجع شعبية كير ستارمر ووزرائه

كتبت رباب فتحى

يواجه السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا انخفاضا حادا في شعبيته منذ فوزه في الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي جديد لصحيفة أوبزرفر يأتي بالتزامن مع بدء مؤتمر حزب العمال الأول له كرئيس للوزراء.

وكشف أحدث استطلاع رأي أجرته أوبزرفر أن تصنيف الموافقة على أداء ستارمر انخفض إلى ما دون زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك، حيث عانى من انخفاض كبير بلغ 45 نقطة منذ يوليو. بينما يوافق 24% من الناخبين على الوظيفة التي يقوم بها، فإن 50% لا يوافقون، مما يمنحه تصنيفًا صافيًا بنسبة -26%. وأوضحت الصحيفة أن تصنيف سوناك الصافي أفضل بنقطة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء ليس وحده الذي يعاني من انخفاض كبير في الدعم الشخصي منذ الانتخابات. وشهدت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، التي خفضت مدفوعات الوقود الشتوي لجميع المتقاعدين باستثناء أفقرهم ووعدت باتخاذ قرارات صعبة بشأن الرعاية الاجتماعية والضرائب في الميزانية المقبلة، انخفاضًا بمقدار 36 نقطة في صافي موافقتها منذ يوليو.

بينما يواصل حزب العمال الريادة في معظم القضايا، فقد فقد تقدمه تقريبًا في الاقتصاد، إنه متقدم بنقطة واحدة فقط في هذه القضية، انخفاضًا من تقدم بعشر نقاط في يوليو، يرى الثلث أن الحكومة منفتحة بشأن التحديات التي تواجه البلاد، لكن أكثر من نصفهم يعتقدون أن الحكومة كانت سيئة في توفير التفاؤل أو إعادة بناء الثقة في السياسة.

واعتبرت الأوبزرفر أن هذا يشير إلى أن أي شهر عسل للحكومة الجديدة قد انتهى، مع انخفاض معدلات الموافقة على جميع الشخصيات البارزة في مجلس الوزراء. أصبح لدى ما يقرب من نصف الجمهور (45%) الآن وجهة نظر أكثر سلبية تجاه ستارمر وحزب العمال منذ توليهما المنصب، ومع ذلك، لا تزال الحكومة المحافظة الأخيرة تُرى على أنها الأكثر مسئولية عن التحديات التي تواجه الحكومة.

وفي تقييم مثير للقلق للأشهر الأولى من حكم الحكومة، يعتقد 27% فقط أنها كانت ناجحة حتى الآن، بينما يعتقد 57% أنها لم تكن ناجحة، حتى أن ثلث (32%) من الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة يعتقدون أن الحكومة لم تكن ناجحة في أول شهرين من حكمها، ويُنظَر إلى حزب العمال على أنه يركز كثيراً على الموقف المالي للحكومة عندما يريد الجمهور منهم التركيز على تنمية الاقتصاد.