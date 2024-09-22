انتظام 28 ألف طالب وطالبة فى مدارس جنوب سيناء أول أيام الدراسة.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

توجه اليوم 28 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم بجنوب سيناء إلى المدارس المختلفة بالمحافظة فى أول يوم انتظام فعلى للدراسة للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الدراسة انتظمت اليوم الأحد في 383 مدرسة على مستوى المحافظة في 8 إدارات تعليمية واستقبلت نحو 48 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي العام والفنى، في ضوء توصيات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأضاف وكيل المديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن تسليم الكتب المدرسية لا يشترط دفع المصروفات على ولى الأمر ان يسدد المصروفات من اجل استمتع الطالب بجميع الأنشطة المدرسية، مشيراً إلى التيسير على أولياء الأمور فى تقسيط المصروفات على ثلاثة اقساط خلال العام.

وأوضح وكيل المديرية، بوصول جميع الكتب المدرسية لصفوف الابتدائي والاعدادى ورياض الأطفال والتعليم الفنى وصول الزى المدرسي للمدرسة العسكرية ويتم تسليم من اول يوم دراسى.



1 طلاب المدارس آثناء طابور الصباح اول يوم دارسه بجنوب سيناء



2طلاب دخل الفصول بجنوب سيناء



3التلميذ فى استقبال المدارس بجنوب سيناء