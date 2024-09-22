اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:24 م
الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة الرئيس السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.







السيسي

الرئيس السيسي

الكهرباء

التمويل

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة