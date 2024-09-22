اليوم السابع
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الرئيس الأمريكي: أشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:51 م
الرئيس الأمريكي: أشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الرئيس الأمريكي بايدن
وكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات للصحفيين أثناء دخوله البيت الأبيض، الأحد، عن قلقه الشديد بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إدارته مستمرة في الضغط على كافة الأطراف.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، عقب مجموعة من الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "حزب الله "اللبنانية على شمال إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوستن شدد خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم في الشمال، مؤكداً قلقه على سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في المنطقة.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لجالانت التزام الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها







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