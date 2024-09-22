اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى: سلاح الجو يستهدف ‫لبنان بغارات ردا على صواريخ حزب الله

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:21 ص
الاحتلال الإسرائيلى: سلاح الجو يستهدف ‫لبنان بغارات ردا على صواريخ حزب الله غارات الاحتلال الإسرائيلى
أحمد علوى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن سلاح الجو يقوم بغارات الآن على ‫لبنان ‬عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ووفقا لقناة القاهرة الاخبارية، هناك تعليمات الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال توسع نطاق الطوارئ لتشمل كل المناطق من حيفا إلى حدود لبنان.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني استخدم لأول مرة منذ عام 2006 صواريخ "فجر 5" في رشقة صاروخية كبيرة باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل، فيما دوت صافرات الإنذار في 74 مستوطنة بعمق 50 كلم وصولا إلى العفولة بعد رشقة صواريخ.

كما أوضحت المصادر أن حزب الله هاجم حيفا بـ6 صواريخ من نوع فجر "330 ملم". وأعلن الحزب عدة مرات أنه يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

 







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