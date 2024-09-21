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صحيفة إسرائيلية: نستعد لهجوم من حزب الله اللبناني خلال 24 ساعة

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:32 م
صحيفة إسرائيلية: نستعد لهجوم من حزب الله اللبناني خلال 24 ساعة حزب الله - أرشيفية
أحمد جمعة

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أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية أن تل أبيب تستعد لهجوم من طرف حزب الله اللبناني خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتم تشديد الإجراءات للجبهة الداخلية.

وقالت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي يقول إن الهجمات الواسعة على منطقة الجنوب اللبناني استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، وذلك في أعقاب رصد محاولات إطلاق صواريخ على إسرائيل.

ولفتت الصحيفة أنه خلال الـ24 ساعة ستتضح الصورة إلى أين ستذهب المواجهات مع حزب الله، واضاف مصدر أمني إسرائيلي:" نحن أمام 24 ساعة متوترة"، ووزير الجيش وقع على أوامر خاصة تتعلق بالجبهة الداخلية، حيث صدر التعليمات بتشديد الأوامر المتعلقة بالجبهة الداخلية.







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