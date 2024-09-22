اعتماد أم استسلام.. ما لا تعرفه عن الشخصية الاعتمادية

كتبت: سارة وائل

تعتبرالشخصية الاعتمادية نمط مستمر من السلوك يتميز بالاعتماد المفرط على الآخرين، والخوف من الانفصال، والشعور بعدم الكفاءة، مما يؤدي إلى الشعور بالضعف والعجز.

كما أن الأفراد الذين يعانون من هذا النوع من الشخصية يميلون إلى البحث عن الرعاية والدعم المستمر من الآخرين، وقد يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات بأنفسهم أو القيام بالأعمال اليومية بشكل مستقل،وذلك وفقا لما ورد بموقع , MD, South County Psychiatry ، للدكتور Mark Zimmerman.





أسباب الإصابة بنمط الشخصية الاعتمادية:

• يساهم نمط التربية الحازم أو المتسلط أو المحمي الزائد في تطور الشخصية الاعتمادية لدى الأطفال.

• تؤدي التجارب المؤلمة في الطفولة، مثل فقدان أحد الوالدين أو الإساءة، إلى تطوير شعور بعدم الأمان والاعتماد على الآخرين.

• تلعب العوامل الوراثية دورًا في زيادة خطر الإصابة بالشخصية الاعتمادية.

أعراض الشخصية الاعتمادية:

• يشعرون بالقلق الشديد من فقدان الدعم العاطفي من الآخرين.

• يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات اليومية حتى البسيطة منها، ويعتمدون على الآخرين في ذلك.

• يحتاجون باستمرار إلى الطمأنينة والتأكيد على قيمتهم.

• يشعرون بعدم الكفاءة وعدم القيمة.

• يخشون الرفض من قبل الآخرين، مما يجعلهم يتجنبون المواقف الاجتماعية.

• يخشون الفشل، مما يجعلهم يتجنبون بدء مشاريع جديدة.

تأثيرات الشخصية الاعتمادية:

يواجه المصاب بهذا الاضطرابُ صعوبات في بناء علاقات صحية مع الآخرين بسبب حاجته المستمرة إلى الدعم والاهتمام.

يجد المصاب صعوبة في أداء المهام الوظيفية بشكل مستقل، مما يؤثر على أدائه المهني.

يعاني الشخص الاعتمادي من مشاكل صحية جسدية ونفسية، مثل الاكتئاب والقلق.

العلاج:



يمكن أن يُساعد العلاج الديناميكي النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، اللذان يركزان على تفحص المخاوف من الاستقلالية والصعوبات في تأكيد الذات، الذين يعانون من اضطراب الشخصية الاتكالي.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الأدوية مفيدة، و لكن يمكن استخدام مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، لتخفيف القلق أو الاكتئاب.



العلاقة بين الشخصية الاعتمادية واضطرابات الأكل:



توجد علاقة وثيقة بين الشخصية الاعتمادية واضطرابات الأكل، حيث يمكن أن يكون كلاهما نتيجة لنفس الأسباب الجذرية أو يعزز كل منهما الآخر.

أبرز أوجه الارتباط:

• يشترك كلا الاضطرابين في تدني احترام الذات، حيث يسعى الأفراد الذين يعانون من الشخصية الاعتمادية إلى إرضاء الآخرين وكسب الموافقة، بينما يستخدم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل الطعام كوسيلة للسيطرة على حياتهم أو كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم السلبية.

• يخشى الأفراد الذين يعانون من الشخصية الاعتمادية الفشل في تحقيق توقعات الآخرين، بينما يخشى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل الفشل في تحقيق الشكل المثالي للجسم.

• يجد كلا النوعين من الأفراد صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بشكل صحي، مما يؤدي إلى توجيه هذه المشاعر نحو الطعام أو العلاقات.