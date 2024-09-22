اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير لليوم الثانى باختبارات كابيتانو مصر بمحافظة بنى سويف

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:50 م
إقبال كبير لليوم الثانى باختبارات كابيتانو مصر بمحافظة بنى سويف اختبارات كابيتانو مصر
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لاختبارات كابيتانو مصر بمركز التنمية الشبابية شرق النيل بمدينة بنى وسط إقبال متزايد من اللاعبين منذ الصباح الباكر، ضمن المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية والتي تجول محافظات الجمهورية.

وانطلقت اختبارات المشروع داخل مركز التنمية الشبابية بشرق النيل بمحافظة بني سويف، أمس، حيث توافدت المواهب من لاعبي كرة القدم من كافة أرجاء المحافظة، على ملعب المركز، عبر تقدمهم لإجراء الاختبارات من خلال الاستمارة الإلكترونية.

وتجرى الاختبارات لكابيتانو مصر باستقبال اللاعبين باستمارات التقديم وتسجيل بياناته مروراً بمراحل الكشف الطبي والطول والوزن مروراً باستلام اللاعب لقميص التدريب ونزول الملاعب لاختبارات اللياقة البدنية والفنية والمهارية من اللجنة الفنية العليا لكابيتانو مصر.

وتشارك اللجنة العليا لكابيتانو مصر مجموعة من أعضاء اللجان الفنية من اخصائي مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ذو الكفاءة المهنية لإدارة التنمية الرياضية والأداء الرياضي والكيان الشبابي شباب يدير شباب.







بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

كابيتانو مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة