إقبال كبير لليوم الثانى باختبارات كابيتانو مصر بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لاختبارات كابيتانو مصر بمركز التنمية الشبابية شرق النيل بمدينة بنى وسط إقبال متزايد من اللاعبين منذ الصباح الباكر، ضمن المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية والتي تجول محافظات الجمهورية.

وانطلقت اختبارات المشروع داخل مركز التنمية الشبابية بشرق النيل بمحافظة بني سويف، أمس، حيث توافدت المواهب من لاعبي كرة القدم من كافة أرجاء المحافظة، على ملعب المركز، عبر تقدمهم لإجراء الاختبارات من خلال الاستمارة الإلكترونية.

وتجرى الاختبارات لكابيتانو مصر باستقبال اللاعبين باستمارات التقديم وتسجيل بياناته مروراً بمراحل الكشف الطبي والطول والوزن مروراً باستلام اللاعب لقميص التدريب ونزول الملاعب لاختبارات اللياقة البدنية والفنية والمهارية من اللجنة الفنية العليا لكابيتانو مصر.

وتشارك اللجنة العليا لكابيتانو مصر مجموعة من أعضاء اللجان الفنية من اخصائي مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ذو الكفاءة المهنية لإدارة التنمية الرياضية والأداء الرياضي والكيان الشبابي شباب يدير شباب.