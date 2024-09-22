إعفاء طلاب بجامعة الإسكندرية من الرسوم الدراسية.. تعرف عليهم

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية عن إعفاء طلاب من الرسوم الدراسية لهذا العام، وذلك تقديرا لتفوقهم الدراسي والعلمى وتشجيعهم على الاستمرار فى الاجتهاد والتعلم.

والطلاب المعفون هم الخمس الأوائل من كل شعبة من الشعب ( علوم - رياضة - أدبى ) على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك الاعفاء التام من الرسوم الدراسية بالبرامج العامة بكليات الجامعة مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة .

كما أكدت أنه فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، ورفع الأمر إلى مجلس الجامعة، وذلك في إطار خطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات.