تعرف على التسهيلات المقدمة للطلاب ذوى الهمم فى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تقدم جامعة الإسكندرية عددا من التسهيلات الخاصة بطلاب ذوى الهمم الملتحقين بمركز طه حسين للطلاب ذوى الهمم والمكفوفين التابع لجامعة الإسكندرية وينشر "اليوم السابع" هذه التسهيلات.

1- تقديم الدعم بكافة صوره للطلاب ذوى الاعاقة الدارسين بجامعة الإسكندرية.

2- تقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لهم وتسهيل العملية الدراسية لديهم.

3- تقديم الإرشاد الأسري المناسب لهم ومساعدة أولياء أمورهم.

4- دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

5- تأهيل كافة الكليات والمرافق الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات.

6- توفير العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة فى هذه الأنشطة الطلابية .

7- اكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين باقى الطلاب.



