تعرف على التسهيلات المقدمة للطلاب ذوى الهمم فى جامعة الإسكندرية

تقدم جامعة الإسكندرية عددا من التسهيلات الخاصة بطلاب ذوى الهمم الملتحقين بمركز طه حسين للطلاب ذوى الهمم والمكفوفين التابع لجامعة الإسكندرية وينشر "اليوم السابع" هذه التسهيلات.
1- تقديم الدعم بكافة صوره للطلاب ذوى الاعاقة الدارسين بجامعة الإسكندرية.
2- تقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لهم وتسهيل العملية الدراسية لديهم.
3- تقديم الإرشاد الأسري المناسب لهم ومساعدة أولياء أمورهم.
4- دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.
5- تأهيل كافة الكليات والمرافق الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات.
6- توفير العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة فى هذه الأنشطة الطلابية .
7- اكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين باقى الطلاب.
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