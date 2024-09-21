اليوم السابع
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تعرف على التسهيلات المقدمة للطلاب ذوى الهمم فى جامعة الإسكندرية

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:00 ص
تعرف على التسهيلات المقدمة للطلاب ذوى الهمم فى جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تقدم جامعة الإسكندرية عددا من التسهيلات الخاصة بطلاب ذوى الهمم الملتحقين بمركز طه حسين للطلاب ذوى الهمم والمكفوفين التابع لجامعة الإسكندرية وينشر "اليوم السابع" هذه التسهيلات.

1- تقديم الدعم بكافة صوره للطلاب ذوى الاعاقة الدارسين بجامعة الإسكندرية.

2-  تقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لهم وتسهيل العملية الدراسية لديهم.

3- تقديم الإرشاد الأسري المناسب لهم ومساعدة أولياء أمورهم.

4-  دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

5- تأهيل كافة الكليات والمرافق الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات.

6- توفير العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة فى هذه الأنشطة الطلابية .

7- اكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين باقى الطلاب.


 







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