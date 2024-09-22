اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:02 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على صحراوى البحيرة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:44 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على صحراوى البحيرة انقلاب سيارة نصف نقل
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل وادى النطرون -الضبعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 







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