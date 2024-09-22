إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

أصيب 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الأوسطي بناحية كارتة الزوامل في اتجاه العبور بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل المركزي وبلبيس المركزي والعاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الأوسطي بناحية كارتة الزوامل في اتجاه العبور بمركز بلبيس، ما أسفر عن اصابة 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و4 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ومصابين اثنين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.