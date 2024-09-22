اليوم السابع
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إخماد حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:40 ص
إخماد حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفيما اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 







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