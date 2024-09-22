أول طابور فى العام الدراسي الجديد من مدارس الغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، فيديو مباشر من الطابور الدراسى فى أول أيام العام الدراسي الجديد من مدرسة محمد البغدادى بمدينة الغردقة بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم ورئيس مدينة الغردقة .

واستقبلت أغلب مدارس مدينة الغردقة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد طلاب الصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة لعدم وجود كثافة وتكدس فى اول ايام العام الدراسي الجديد.

وكانت استعدت مدارس البحر الأحمر لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ عدة ايام مضت حيث تم التنسيق مع الجهات المختلفة لاستقبال العام الدراسي الجديد من بينها قيام شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر بعملية تطهير وتنظيف جميع خزانات المياه داخل المدارس .