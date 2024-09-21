توزيع الحلوى والبالونات وعلم مصر على الأطفال فى أول يوم دراسة بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصد اليوم السابع داخل مدارس كفر الشيخ، توزيع المعلمين لعلم مصر ووضعه بادجات العلم المصري على ملابس الأطفال، وتعريفهم بألوانه وبالنشيد الوطني، لبث روح الانتماء لدى الأطفال، وخاصة بمدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 431 مدرسة بكل المراحل التعليمية، استقبلت طلاب الصفوف الأول، في أول يوم دراسي، منهم 205 مدرسة ابتدائية، و102 مدرسة إعدادية، و91 مدرسة للتعليم الأساسي، و3 مجمعات مدارس، و6 مدارس تعليم فني، و24 مدرسة تعليم ثانوى عام.

وأضاف عبدالله، تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، أن مديرى الإدارات التعليمية تابعوا كل الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديرى المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي وحسن معاملة أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، وتم إزالة كل الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.



الاهتمام-بتوزيع-على-مصر-على-الاطفال



توزيع-بلونات-وحلوى-على-الاطفال



جانب-من-توزيع-الحلوى-والبلونات-وعلم-مصر