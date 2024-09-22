أوقاف الأقصر تشارك فى "بداية" بقوافل ودروس وبرامج دينية للأطفال.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار عقد الأنشطة الدعوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك فى ضوء الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرات البشرية في مختلف المجالات.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه ستعقد المديرية عدد من الأنشطة منها جلسات برنامج صيفي وبرنامج تثقيفي ودروس منهجية للأئمة ودروس منهجية واعظات، ومجالس إقراء ومجالس فقه وإفتاء، وأسبوع ثقافى ومنبر ثابت وندوة للرأى وندوة عقيدتى، بجانب قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف وندوات في قصور الثقافة، وقوافل مشتركة لشمال سيناء، وندوات مجالس العلم والذكر.

كما تم تنظيم فعاليات ندوات الصحة الإنجابية، وندوات علمية ولقاء الجمعة للطفل وندوات الشباب والرياضة وندوات التربية والتعليم، وندوات المركز القومى لثقافة الطفل، حيث يأتي هذا التعاون والمثمر مع جميع الجهات المعنية فى هذه المبادرة وفاءاً لحق المجتمع وسعياً للنهوض به.

وكان قد شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الثلاثاء الماضى، بمنطقة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وقام المحافظ بجولة داخل الساحة، تابع خلالها تدشين وإطلاق المبادرة، من خلال اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، للمشاركة في المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما شهد المحافظ الفعاليات التي تم تنظيمها على هامش تدشين المبادرة بالأقصر والتي تضمنت فقرات فنية وشعبية.