اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوستن يؤكد لجالانت ضرورة التوصل لحل دبلوماسي لإعادة سكان الشمال لمساكنهم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:10 م
أوستن يؤكد لجالانت ضرورة التوصل لحل دبلوماسي لإعادة سكان الشمال لمساكنهم أوستن و جالانت
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، عقب مجموعة من الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "حزب الله "اللبنانية على شمال إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوستن شدد خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم في الشمال، مؤكداً قلقه على سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في المنطقة.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لجالانت التزام الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها







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