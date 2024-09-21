31 شهيدا و68 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بلغ 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و68 جريحا.

وأكدت الوزارة، أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس جريمة حرب موصوفة.

وتواصل القوات المدنية اللبنانية، عمليات رفع الانقاض وانتشال جثامين الشهداء والمصابين من المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في منطقة حي القائم، حيث أخليت المنطقة ممن ليس لهم عمل لعدم إعاقة عمليات الانقاذ".

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر "زهير" من بلدة عيناثا، في قصف إسرائيلي.

وفجر اليوم نعى الحزب، القائد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.