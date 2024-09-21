12 مجزرة إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ41391 شخصا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 119 شهيد و209 مصابين خلال (الـ 72ساعة الماضية) .

وأكدت في بيان اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,391 شهيدا و95,760 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 5 من العاملين بالوزارة وإصابة أخرين، نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح جنوب قطاع غزة قبل قليل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان، اليوم السبت إن "طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، مناشدة جميع المؤسسات الاممية و الجهات المعنية للتدخل من اجل حماية وانقاذ الجرحى من المكان.