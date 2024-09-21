استشهاد 13 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة فى حى الزيتون بغزة

كتب محمد عبد العظيم - عبد الوهاب الجندى

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون من مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 13 مواطنًا في قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

كما أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أودى قصف إسرائيلي، السبت، بحياة 4 أشخاص في هجوم استهدف عدداً من الفلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجو منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.