وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعه أنظمة الترصد

سوهاج - عمرو خلف

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمكتبه اليوم وفد منظمة الصحة العالمية أثناء زيارته للمحافظة، وذلك لمتابعه أنظمة الترصد وتمهيدا لإعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألماني، وضم الوفد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والدكتور ياسر قنديل مسئول برامج ميكنة التطعيمات بالوزارة، والدكتورة وديان مشرقي استشاري التطعيمات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقه شرق المتوسط، والدكتور بدر الرواحي استشاري التطعيمات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومدير عام إدارة مكافحة الأمراض المعدية بسلطنه عمان الشقيقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، اهتمام القيادة السياسية بتحسين جوده الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين والذي يمثل أولوية أولى وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدوله المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوفد سيقوم بزيارة عدد من المواقع الخاصه بالترصد ببعض مراكز المحافظه كما سيقوم بمراجعه ومتابعة انظمه الترصد بالمحافظة، وذلك تمهيدا لحصول مصر على شهاده خلوها من الحصبة والحصبة الألماني من منظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه كان في استقبال وفد منظمه الصحة العالمية دكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتورة غاده أحمد مدير عام الطبي الوقائي وفريق من الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية.