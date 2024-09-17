وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى ساقلته المركزي مساء أمس يرافقه أحمد عز الدين، مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتورة آية بدوي عضو المكتب الفني وحضور الدكتور جيمي جمال، مدير الإدارة الصحية بساقلته والدكتورة صفاء أحمد مديرة المستشفى والدكتور أحمد عيد، نائب مدير المستشفى.

جاءت الجولة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وضمن جهود المديرية لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد وإنتظام الأطقم الطبية بالمستشفي والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت الزيارة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وبنك الدم، حيث أشاد وكيل الصحة بتواجد وانضباط الأطقم الطبية بالمستشفى. كما حرص على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة، واطلع على مدى رضاهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، كما تابع وكيل الصحة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة بنك الدم.

قدم الدكتور دويدار شكره لمدير الإدارة الصحية ومديرة المستشفى على التعاون والتفاهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى. كما شكر أعضاء الفريق الطبي على جهودهم المبذولة في خدمة وراحة المرضى.