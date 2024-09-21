وزير الصحة اللبنانى: مصر أول من عرض المساعدة علينا وهى داعم دائم لبلادنا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الصحة اللبناني، إن مصر دائما داعمة للبنان في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدا أن نظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار أول من اتصل لتقديم المساعدة بالأدوية والمستلزمات إلى لبنان في أزمته التي وقعت بالضاحية الجنوبية.

وأضاف الدكتور فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي من العاصمة بيروت اليوم السبت، أن هناك تحضيرات تقوم بها وزارة الخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة لتنظيم تقديم المساعدات إلى لبنان.

وأعلنت الوزارة، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بلغ 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و68 جريحا.

وأكدت الوزارة، أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس جريمة حرب موصوفة.

وتواصل القوات المدنية اللبنانية، عمليات رفع الانقاض وانتشال جثامين الشهداء والمصابين من المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في منطقة حي القائم، حيث أخليت المنطقة ممن ليس لهم عمل لعدم إعاقة عمليات الانقاذ".

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.