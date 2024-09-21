وزارة الأوقاف تصدر نشرة الحصاد الأسبوعى لرصد أنشطتها

كتب ـ لؤى على

أصدر المركز الإعلامي التابع لـ وزارة الأوقاف نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال الفترة من السبت 14 سبتمبر حتى الجمعة 20 سبتمبر 2024 م، حيث استعرضت أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي جاءت كالتالي:

السبت 14 سبتمبر



وزير الأوقاف يهنئ الفائزة بالمركز السادس في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز مرشحة وزارة الأوقاف المصرية، لفوزها بالمركز السادس في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها الثامنة، وقرر منحها درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير لمشاركتها المتميزة في المسابقة.

الاثنين 16 سبتمبر



احتفال وزارة الأوقاف المصرية بـ ذكرى المولد النبوي الشريف 1446هــ

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها بالمولد النبوي الشريف المعظم، وقد أقامت وزارة الأوقاف احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولفيف من الوزراء والسفراء والنواب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وزير الأوقاف يهنئ المكرمين من الرئيس في احتفال المولد النبوي الشريف، حيث هنأ كلًّا من : الشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف والشئون الدينية السابق في الصومال، والشيخ زاميير راكييف رئيس مجلس العلماء بجمهورية قيرغيزستان، والدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري واعظة بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية، و الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة الاتصال السياسي ورئيس القطاع الديني السابق، و الشيخ منصور الرفاعي محمد عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، و الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

الثلاثاء 17 سبتمبر



وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا مع مؤسسة الشمرلي لبحث التعاون المشترك بشأن إصدار الطبعة الثانية من مصحف مصر

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع مؤسسة الشمرلي لمناقشة الإصدار الثاني من كتاب الله (عز وجل) الموسوم بمصحف مصر، وهو المصحف الذي وجه بطباعته الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الإصدار الثاني لمصحف مصر حتى يخرج في ثوب جديد.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويبحثان آفاق التعاون المشترك.

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك، وأشاد وزير الأوقاف برعاية المملكة العربية السعودية للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة وفروعه المختلفة في مكة والمدينة والمملكة المغربية والسنغال، وأن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربوع متحف السيرة النبوية في موسم الحج الماضي مؤشر كبير على نجاح المتحف وعلى الدعم المصري لهذا المشروع الحضاري الكبير، من جانبه أكد الدكتور ناصر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك بين المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية والمؤسسة الدينية في مصر في إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

الأربعاء 18 سبتمبر

وزير الأوقاف يشهد احتفال نادي هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نادي هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقبال وزير الأوقاف المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث هنأه و الحضور جميعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أنه حق لنا أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مظهر الفضل الأعظم ومظهر الرحمة الأكمل، وهو أسمى مظاهر فضل الله، وأكمل مظاهر رحمة الله، وأن الفرح بمولده الشريف من أعظم القربات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا.

الخميس 19 سبتمبر

وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردني بتجديد ثقة ملك الأردن فيه وزيرًا للأوقاف

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على ثقة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فيه وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف 1446هــ، وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف الجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأهدى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع نقابة السادة الأشراف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

الجمعة 20 سبتمبر

نائبًا عن وزير الأوقاف رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة وسكرتير عام محافظة البحيرة يشهدان احتفال المحافظة بالعيد القومي

شهد الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و اللواء مهندس حسن صفوت موافي سكرتير عام محافظة البحيرة نائبًا عن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة احتفال محافظة البحيرة بالعيد القومي، وأدى الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة خطبة الجمعة بالمسجد المحلي بمدينة رشيد بحضور الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة مدير عام أوقاف البحيرة، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة، والشيخ عبد المجيد الكرماني مدير عام الإدارات، والشيخ أحمد خليفة مدير إدارة رشيد، وسيادة اللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ.

في مجال الأنشطة القرآنية

أكثر من 14 ألف مقرأة ومجلس إقراء وحلقة تحفيظ بالمساجد.

في مجال الأنشطة الدعوية

أكثر من 4700 ندوة ومجلس إفتاء ومجلس إقراء ودرس منهجي.

في مجال عمارة بيوت الله (عز وجل)

افتتحت وزارة الأوقاف (28) مسجدًا في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 26 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و2 مساجد صيانة وتطويرًا.

في مجال البر وخدمة المجتمع

توزيع (18) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، بمحافظات (القاهرة، والمنوفية، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح)، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من 20 / 6 / 2024 م حتى تاريخه (212) طنًّا من اللحوم.