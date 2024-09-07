مشروع "رعايات مصر" بصحة الشرقية يقدم الخدمة لأكثر من 6 آلاف مريض خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137، بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بالمحافظة، والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد 1216 مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع الخامس، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي بدأت يوم الخميس الموافق اول أغسطس الماضي، حيث تم تسكين 791 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة، وتسكين 242 طفل بالحضانات، وتسكين 31 طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين 12 حالة سموم بعناية السموم، وتسكين 4 حالات بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد 136 حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء 5 حالات قسطرة قلبية طارئة، وإجراء جراحة أطفال متقدمة، وإجراء 2 غسيل كلوي لحالات أطفال.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات م الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعدد 5123 مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم 6348مريض خلال 5 أسابيع، مشيراً إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137 يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفاً بأن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

