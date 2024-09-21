محافظ المنيا: ندعم أى مصنع يقدم منتجا تصديريا عالى الجودة يحمل اسم مصر

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية داخل أحد مصانع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية في المظاهرة شرق النيل، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام الإنتاج، حيث يعد المصنع من المشاريع الكبرى في المنطقة، بدأ المصنع إنتاجه عام 2015، ويعمل حاليا من خلال 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن بصل مجفف سنوياً، من خلال استهلاك 60 ألف طن من البصل الخام سنويًا.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بدور المصنع في توفير فرص العمل لأكثر من 1200 سيدة من محافظة المنيا، يعملن في تقشير البصل، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لمراحل إنتاج البصل المجفف وخطط تطوير وتوسعة المصنع وأبدى المحافظ ترحيبه بأي خطوة من شأنها أن تزيد من الطلب على التشغيل وإضافة عمالة حديدةً لرفع إنتاجية المصنع وزيادة أعداد العاملات دعما لأسرهن، مبديا استعداده لتقديم الدعم اللوجيستي للمصنع من أماكن تخزين أو مساحات لاستيعاب اى زيادة فى العمالة أو الإنتاج.

وأشار مسؤولو إدارة المصنع إلى أن منتجات المصنع، التي تتميز بالجودة العالية، يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية وأيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد لغربلة وفرز الأعشاب ضمن خطط توسعة استثمارات المصنع.

وأكد المحافظ خلال الجولة، ضرورة استمرار دعم المشروعات التصديرية، لما لها من دور محوري في تنمية الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استمرار التنافسية في الأسواق الخارجية.

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد والمهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



المحافظ خلال الجولة التفقدية للمصنع



المحافظ يتابع الانتاج



انتاج البصل المجفف



تجفيف البصل بالمصنع



تجفيف البصل