محافظ الشرقية يلتقي رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية.

تناول اللقاء بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة لإقامة مشروعات جديدة عليها تُساهم فى النهوض بالصناعات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة بين الوارد والمستهلك، وكذلك تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة استثمارية صالحة للاستثمار.

ومن جانبه رحب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بزيارة محافظ الشرقية، مثمناً دوره الهام فى متابعة سير العمل بالمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية القائمة على أرض المحافظة، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.