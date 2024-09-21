محافظ الدقهلية يوجه برفع كفاءة الطريق الدائرى بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصورة من خلال حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وزراعة الأشجار بداية من نزلة كوبرى سندوب العلوى حتى مطلع كوبرى الجامعة.

وكلف محافظ الدقهلية، بمتابعة أعمال الحملة والإشراف عليها كل من محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، وغادة الحمادى رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع 1,300 طن مخلفات من على جانبى الطريق الدائرى فى أول يوم للحملة شملت ( مخلفات قمامة ومخلفات هدم البناء ) وتم التخلص الآمن منها.

وأشار اللواء مرزوق، إلى أنه تم زراعة أشجار بالمناطق التى تم رفع المخلفات الصلبة منها للحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين فى إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء.

وقال " المحافظ " أدعو أبناء مدينة المنصورة بالحفاظ على الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة إلا فى أماكنها المخصصة حتى لا يتم تشويه المظهر الجمالى والحضارى لمدينة المنصورة، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسى مع الدولة فى الحفاظ على البيئة من الملوثات.