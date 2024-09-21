محافظ الجيزة يعقد اجتماعا موسعا مع مستثمرى وعمد الواحات لبحث معوقات الاستثمار

كتبت – مرام محمد

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الالتقاء بمجموعة من المستثمرين والعمد والمشايخ من أهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، للاستماع لمطالبهم وبحث مقترحاتهم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

واجتمع محافظ الجيزة، بمجموعة من المستثمرين بمشروعات بنطاق المدينة بحث معهم معوقات الاستثمار بالمدينة وسبل تعزيز آليات العمل بنطاق الواحات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون ورفع درجة التنسيق لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المدينة وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام الراغبين فى إقامة المشروعات لخدمة المواطنين.

وناقش المحافظ، مع المستثمرين بمدينة الواحات عدد من المقترحات لحل مشكلة الكهرباء بالمناطق النائية بقرية الحيز، حيث توصل الحضور إلى بحث إمكانية تكوين كيان أو جمعية تضم المستثمرين لتوحيد الجهود فى حال مواجهة أية تحديات مستقبلية.

كما ناقش المحافظ سبل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى للاستثمار وترخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

والتقى "النجار"، بعمد ومشايخ القرى لبحث تحسين الخدمات ودعم مشروعات التنمية الموجهة لهم، وكانت على رأس الموضوعات التى عرضها الحضور على المحافظ (التقنين) حيث زف المحافظ للحضور عن انفراجة قريبة فى ذلك الصدد من شأنها حفظ حقوق الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.

وعرض الحضور المشكلات المتعلقة بتأخر الانتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء والصرف الصحى، والتى أكد المحافظ عزم المحافظة وضع حلول جذرية لها بالتعاون مع جهات الإختصاص والوزارات المعنية.

وبحث المحافظ، مع الحضور عدد من المقترحات لتوفير العدد الكافى من الأطباء لمستشفى الواحات البحرية وتسهيل تسكين الحالات التى يتم تحويلها لمستشفيات محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، للحضور عزم المحافظة التوسع فى توفير وحدات الإسكان بالصورة التى تلائم الطبيعة المجتمعية بالواحات، والعمل على توفير تمركز أمنى لرفع كفاءة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر اللقاءات إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم نائبى المحافظ، وعمرو القطامى ومحمد سلطان أعضاء مجلس النواب، وصبري شاكر رئيس مركز الواحات، وعددًا من المستثمرين والعمد والمشايخ بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.