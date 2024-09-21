محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات العام الدراسى الجديد بـ 1062 مدرسة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم، لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025، والذى ينطلق خلال ساعات فى 1061 مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالى 385 ألف طالب وطالبة، على مستوى 8 إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت بعدد 55 مدرسة، فى 8 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم فى الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس فى أول يوم الدراسة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.

ووجَّه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

من جانبه أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأضاف، أن مديرى الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديرى المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومى والالتزام بالزى المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة.

واختتم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والقرى، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة فى أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجه بمتابعة جاهزية المدارس بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025، والتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة سبل الأمان والراحة للطلاب وكادر التدريس والإدارة، عن طريق لجنة مُشكَّلة من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وذلك للمتابعة والتأكد من سلامة المبانى والمنشآت، صلاحية المقاعد، دورات المياه، الكهرباء، مياه الشرب، والنظافة العامة داخل أسوار المدرسة، وحولها من الخارج، بالإضافة لمراجعة مستوى التأمين بالمدارس، وتوافر مهمات الحماية المدنية، وما يظهر أمام اللجنة من سلبيات أخرى للعمل على تلافيها.