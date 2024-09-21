السادات.. أقدم مدرسة بالإسماعيلية شاهدة على العصرين الملكى والجمهورى.. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من أمام مدرسة السادات الثانوية بالإسماعيلية، أقدم مدرسة ثانوية فى محافظة الإسماعيلية، حيث تم إنشاؤها عام 1948 وعاصرت المدرسة فترتين من الحكم وهما الحكم الملكى والحكم الجمهورية.

هذه المدرسة التى تقع فى قلب مدينة الإسماعيلية فى ميدان السادات وشارع المستشفى وكان اسمها قديما مدرسة الإسماعيلية الثانوية.

وتخرج فى هذه المدرسة وزراء منهم الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق وكانت محافظة الإسماعيلية فى عهده فى عصرها الذهبي كما تخرج من المدرسة أيضا اللواء أشرف عمارة مساعد مدير امن الاسماعيلية وعضو مجلس النواب السابق .

ولم يقتصر الخريجين على الوزراء والمحافظين وضباط الشرطة فقط إنما تخرج من هذه المدرسة لاعبين كرة قدم عالميين ومشهورين منهم الكابتن عمرو السولية والكابتن احمد رزق والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمد محسن ابو جريشة والكابتن محمد فكرى الصغير كلهم لاعبين مشهورين كانو فى النادى الاسماعيلى.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ناقش الاستعدادات وتجهيز المحافظة لبداية العام الدراسي الجديد، والإجراءات التي قامت بها للتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم؛ وذلك لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بإصدار تعليمات إلى جميع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدوري على عناصر الصيانة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة خطة العمل والجداول الدراسية.

ومتابعة وصول جميع الكتب الدراسية وتسليمها للإدارات التعليمية وفي انتظار بدء العمل بالمدارس لتسليمها، ترشيد استخدام موارد الطاقة والمياه بمختلف المباني التعليمية؛ حفاظًا على المال العام، اتخاذ إجراءات صيانة الأجهزة وتزويد كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة، بالإضافة لعمل الصيانة الدورية للسبورات الذكية بالتنسيق مع التطور التكنولوجي، تغيير التالف ومعالجة ترسيب مواسير الصرف، تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول، متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس، الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس، واستعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كافة الإشغالات والمخلفات خارج أسوار المدارس، قبل بداية العام الدراسي والمتابعة المستمرة على مدار العام، مضيفًا "لدينا 700 ألف طالبًا وطالبةً في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ، لابد من العمل على توفير كافة سُبل النجاح لهم على مدار العام، وأطمح لزيادة عدد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء الإسماعيلية خلال العام الدراسي الجديد".