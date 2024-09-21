متحدث الوزراء: انتهاء أزمة نقص الدواء المستورد في السوق خلال شهر من الآن

كتب محمد شعلان

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف الأدوية في غاية الأهمية من أكثر من زاوية والدولة تهتم بقطاع الصناعة بصفة عامة وصناعة الدواء بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الدولة تعول على التصنيع لقيادة قاطرة التقدم وزيادة الصادرات.

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن صناعة الدواء واعدة في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية في مصر والقدرة على إنتاج وتلبية احتياجات المحلية، مفيدا بأن لدينا 91% من الأدوية المتداولة في السوق هي مصنعة محليا ولدينا رقم صادرات جيد وشهدنا تصدير أدوية بمليار دولار.

وتابع: "نسعى إلى زيادة صادرات الدواء ونستهدف العام الجاري نصف مليار دولار زيادة لتصبح مليار ونصف دولار ونستهدف قبل عام 2030 أن نصل الى 3 مليارات دولار صادرات دواء"، مؤكدا أن لدينا قاعدة صناعة نسعى لتطويرها بصورة دائمة وهناك شراكات عالمية تستثمر في صناعة الدواء في مصر.

وعن موعد انتهاء أزمة الدواء السوق، رد قائلا: "رئيس الوزراء أوضح أن الأزمة كانت في الدواء المستورد اللي بيمثل 9% من الدواء المتداول في السوق المحلي، وكان لدينا 580 دواء نعاني من نقص تداوله في السوق ونجحنا في توفير 470 دواء ولا زال لدينا نقص في 110 دواء، وخلال شهر تنتهي مشكلة النقص في الأدوية المستوردة".

