مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فاعلية "اتعلم اتنور" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد.

وشهدت الفعالية إعداد فصول لاستقبال راغبي التعلم من كبار السن في إطار خطة المبادرة القضاء على الأمية، استقيل خلالها أكثر من 25 مواطن على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد أكرم فياض مدير عام مكتبات مصر العامة بدمياط، أن هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، لافتا اي أن مكتبة مصر العامة تهتم بكافة الأنشطة الثقافية التى تعمل على تنمية مهارات المواطنين، موضحا أن فصول محو الأمية واحدة من تلك الخطوات التي توليها المكينة اهتماما كبيرا.

وأشار مدير عام مكتبات مصر العامة بدمياط إلي أن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء انسان جديد" تمثل أهمية كبري للنهوض بمستوى الفرد في كافة المجالات وتنمية المهارات الشخصية لدي الجميع، مؤكدا أن هناك تنسيق كبير بين كافة الأجهزة التنفيذية من أجل تقديم أفضل الخدمات لاهالى المحافظة.

وأوضح أن هناك حزمة من الفاعليات الثقافية التي سيتم البدء بها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلي أن أبرز تلك الفعاليات ستكون من خلال المكتبة المتنقلة والتي ستقوم بتوفير خدمات الاطلاع والثقافة بكافة أرجاء المحافظة، فضلا عن تنظيم حزمة من الانشطة الثقافية الأخري خلال الأيام المقبلة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة



فاعليات مبادرة بداية جديدة بدمياط