ليبيا تحبط تهريب 100 كجم من الذهب و 1.5 مليون يورو في مطار مصراتة

أحمد جمعة

تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي الليبى بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين اليوم السبت.

وقال جهاز الأمن الداخلي الليبي في بيان له أنه وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلوجرام و800 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعة على أربع حقائب، حيث تم العثور على الذهب في ثلاث حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة.

وأشار الأمن الداخلي إلى أنه تم توقيف المسئولين عن هذه الحقائب، وتم إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة.