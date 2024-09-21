ليبيا.. تفكيك شبكة عصابات نيجيرية تمارس السرقة والإتجار بالبشر

وكالات

أعلنت النيابة العامة في ليبيا تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا تمارس أعمال السحر، والشعوذة، والاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والخطف، والدعارة وترويج المخدرات.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي بأن جهاز المخابرات أحال معلومات عن اجتماع لعدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون إلى 5 منظمات إجرامية دولية.

وأكد أنه تم إلقاء القبض على المشتبه فيهم من بينهم قائد جماعة "فايكينغ" في ليبيا.

وفي التفاصيل التي وردت بالبيان، قالت النيابة العامة إن "منخرطين في عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا الاتحادية تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراما منظما.

وأضافت أن مأمور جهاز المخابرات بعث بمعلومات دلت على اجتماع مهاجرين غير شرعيين لأغراض منها تنسيق أنشطة إجرامية تديرها منظمات إجرامية موسومة "فايكينج العليا" و"إمسي" و"إيّي" و"الفأس الأسود" و"حركة السود الجديدة في إفريقيا"، حيث استدل المحقق أن خمسة وثلاثين مهاجرا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات التي تتخذ من نيجيريا مركزا لإدارة نشاطها.

وأكدت في البيان أنهم نظموا داخل ليبيا تعاطي السحر والشعوذة وتسخيرها في الاتجار بالبشر بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية وإدارة دور الدعارة في البلاد والاتجار بالنساء على نطاق دولي وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال المتوسط والخطف وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.

وأفادت بأنه في سياق إجراءات البحث تمكن مأمور جهاز المخابرات من ضبط المشتبه فيهم من بينهم قائد جماعة "فايكينغ" في ليبيا.

وأوضحت أن المحقق أجرى بحثا أفضى إلى إثبات تسرب التنظيمات المذكورة إلى إقليم دولة ليبيا وتوطيد وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات وبين منظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط.