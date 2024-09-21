اليوم السابع
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كندا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف فى لبنان والشرق الأوسط

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:00 م
كندا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف فى لبنان والشرق الأوسط الإضطرابات فى لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم السبت، إن ما يقرب من 45 ألف كندي موجودون في لبنان بعد أشهر من تحذيرها من عدم وجود ضمانات بأن أوتاوا يمكنها إجلاءهم إذا تدهور الوضع أكثر، معربة عن قلقها إزاء تصاعد العنف بين لبنان وإٍسرائيل.

وقالت الوزيرة -في تصريح اليوم السبت- "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان، وبالطبع في منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع".

وحثت جولي الكنديين على مغادرة لبنان منذ أشهر، لكن الحكومة لم توضح أبدًا عدد الأشخاص الذين يشملهم ذلك.

وقالت جولي اليوم إن الحكومة تعتقد أن حوالي 45 ألف كندي موجودون بالفعل هناك.

وتقول جولي إنها "قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف في لبنان بما في ذلك الهجمات المميتة، المنسوبة على نطاق واسع إلى إسرائيل، والتي تنطوي على تفجير أجهزة نداء وأجهزة اتصال لاسلكية، والتي تسببت في قتل العشرات وإصابة المئات، بينهم مدنيون.







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