قطاع المعاهد الأزهرية يكشف عن الأوراق المطلوبة لحركة ترقى المعلمين دفعة 2019

كتب لؤى على

دعا قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المعلمين دفعة 2019م، إلى تجهيز الأوراق المطلوبة لحركة الترقي للعام 2024/ 2025م، مع استيفاء الشروط اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها لإحدى وظائف الكادر للقانون رقم (156) لسنة 2007م والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ونظرًا لوجود بعض الأخطاء في بيان الحالة الإلكتروني للمعلمين، وحرصًا على تعديل هذه الأخطاء وتحديثها، يرجى الآتي:

أولًا- التنبيه على جميع المعلمين بجميع المناطق الأزهرية بضرورة الدخول على الرابط (https://alazhar.emis.gov.eg) لطباعة بيان حالة حديث ومراجعته جيدًا؛ للتأكد من الآتي: (اسم المنطقة - اسم المعهد - اسم المعلم رباعي - الرقم القومي - تاريخ التعيين - تاريخ مباشرة العمل ـ الموقف من العمل - رقم التليفون - الوظيفة على الكادر - تاريخ الوظيفة - المؤهل الدراسي - التأهيل التربوي في حالة الحصول عليه) وفى حالة وجود خطأ مما ذُكر أعلاه ضرورة إحضار صور من المستندات الصحيحة، وتكون معتمدة صورة طبق الأصل من المعهد، وتسليمها إلى قسم الكادر بالمنطقة لتعديلها على صفحة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ثانيًا- بالنسبة للمعلمين المستهدفين للترقي والذين تم ترقيتهم وتسكينهم على إحدى وظائف كادر المعلم في (7/ 4/ 2029م- 1/ 5/ 2029م- 29/ 2/ 2019م- 1/ 7/ 2019م- 31/ 12/ 2029م) الرجاء تجهيز الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى قسم الكادر بالمنطقة الأزهرية، في الفترة من 14/ 9/ 2024م حتى 17/ 10/ 2024م، وأي استفسار برجاء التواصل مع مسئول الكادر بالمنطقة.

والأوراق المطلوبة لملف للترقي، وهي:

1ـ إقرار المدة البينية مرفق مع المنشور، يُملأ بدقه بدون أي كشط.

2ـ بيان حالة إلكتروني حديث.

3ـ إفادة على رأس العمل.

4ـ صورة بطاقة سارية.

5ـ صورة التقارير السرية من العام الدراسي 2018/ 2019م حتى 2022/ 2023م، وتكون صورة واضحة، وختم المشيخة واضح وبدون شطب أو كشط؛ حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

6ـ صور من جميع الإجازات دون مرتب (رعاية طفل – رعاية أسرة – تعاقد خارجي – تعاقد داخلي – مرافقة زوج أو زوجة - إجازة زيارة) من 1/ 1/ 2019م حتى 13/ 12/ 2024م وما قبل هذا التاريخ، وتكون معتمدة من المعهد صورة طبق الأصل + مباشرة عمل بعد العودة من كل إجازة.

7ـ في حالة الابتعاث الرجاء إحضار صورة من القرار.

8ـ في حالة حصوله على إجازة مرضي بقرار (259،66) الرجاء إحضار صورة من قرار المرضي معتمدة.

9ـ في حالة قطع الإجازة مطلوب صورة من القطع، ومباشرة عمل بعد العودة.

10ـ كل الأوراق مختومة من المعهد. في حالة عدم مراجعة وتدقيق بيانات الحالة وتسليم الأوراق المطلوبة خلال الموعد المشار إليه، سوف يتحمل المعلم المسئوليات كافة المترتبة على ذلك.