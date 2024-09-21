مدرسة محمد كريم الابتدائية بالجيزة تستقبل تلاميذ أولى ابتدائى بالبونبون.. صور

كتبت - مرام محمد

استقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم السبت، تلاميذ الصف الأول الابتدائي، بالبونبون، لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024/2025.

وحرص هشام أحمد طلب مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على استقبال الطلاب بالود والترحاب لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة وتهنئة أولياء الأمور ببداية العام الدراسى الجديد، ومن ثم تنظيم دخولهم للصفوف الدراسية.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الدراسى الجديد، بقرارات جديدة تخص الصفوف الدراسية المختلفة، من بينها عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي، حيث يتم تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي بامتحانات بواقع 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الواحد.

وشملت القرارات تقييم التلاميذ فى الصفوف الأول والثانى الابتدائي بواجبات أسبوعية وشهرية لقياس مهارات للطلاب وتحقيق نواتج التعلم، ووجوب حضور التلاميذ 60% من أيام الدراسة الفعلية.



استقبال التلاميذ



استقبال تلاميذ أولى ابتدائى بالبونبون



التلاميذ داخل المدرسة



تلاميذ اولى ابتدائى



تلاميذ مدرسة محمد كريم



جانب من استقبال التلاميذ